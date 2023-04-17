Недалеко на польской границы обнаружена бочка с кислотой и 10 расчлененными трупами (4)

From-UA.com 2023.04.16 23:35

23:31 В польском селе Белевицко (Силезское воеводство) ЧП: полицейские обнаружили бочку с кислотой и с приблизительно 10 расчлененными трупами. Село стоит в 25 км от польско-чешской границы. Как пишет In Poland, по словам местных жителей на месте ужасной находки было до 100 полицейских и десятки служебных машин, а также пожарные. Польские службы пробыли там всю ночь. "Прокуратура лишь подтвердила, что трупы были найдены на старом

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