Недалеко на польской границы обнаружена бочка с кислотой и 10 расчлененными трупами (4)

From-UA.com 2023.04.16 23:35
23:31
В польском селе Белевицко (Силезское воеводство) ЧП: полицейские обнаружили
бочку с кислотой и с приблизительно 10 расчлененными трупами. Село стоит в
25 км от польско-чешской границы.
Как пишет In Poland, по словам местных жителей на месте ужасной находки
было до 100 полицейских и десятки служебных машин, а также пожарные.
Польские службы пробыли там всю ночь.
"Прокуратура лишь подтвердила, что трупы были найдены на старом
ВОЕВОДСТВО, БОЧКА, МАФИЯ, КИСЛОТА, ТРУП, ПЫТКА, Польша, Украина