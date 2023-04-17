Болгария может запретить импорт украинского зерна (1)

Антикор.com.ua 2023.04.16 18:14
Власти Болгарии могут ввести запрет на импорт украинского зерна вслед за
Польшей и Венгрией. Сейчас София обсуждает такую меру.
Об этом заявил министр сельского хозяйства Болгарии Явир Гечев, сообщает
BNR .
"Необходимо защитить и болгарские интересы, тем более, что, когда такое
ограничение уже ввели два других государства, налицо серьезный риск
накопления больших количеств в нашей стране, если и мы не примем
соответствующие меры", - заявил он.
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