Суд в Хорватии отказал сбежавшим от мобилизации чеченцам в статусе беженцев и защите (12)

MY.UA 2023.04.17 09:38

17 апреля, 09:09 Суд в Хорватии отказал пятерымуроженцам Чечни в предоставлении статуса политических беженцев и международной защите. Теперь сбежавших от мобилизации граждан РФ могут депортировать домой, сообщил проекту "Кавказ.Реалии" представитель "Ассамблеи чеченцев Европы" Иса Дадуев. Находящиеся в Хорватии транзитом уроженцы Чечни среди причин эмиграции назвали, в том числе, нежелание участвовать в войне против Украины.