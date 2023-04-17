Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

Суд в Хорватии отказал сбежавшим от мобилизации чеченцам в статусе беженцев и защите

Суд в Хорватии отказал сбежавшим от мобилизации чеченцам в статусе беженцев и защите (12)

MY.UA 2023.04.17 09:38
17 апреля, 09:09 Суд в Хорватии отказал пятерымуроженцам Чечни в предоставлении статуса политических беженцев и международной защите. Теперь сбежавших от мобилизации граждан РФ могут депортировать домой, сообщил проекту "Кавказ.Реалии" представитель "Ассамблеи чеченцев Европы" Иса Дадуев. Находящиеся в Хорватии транзитом уроженцы Чечни среди причин эмиграции назвали, в том числе, нежелание участвовать в войне против Украины.
ЧЕЧЕНЕЦ, ХОРВАТИЯ, БЕЖЕНЕЦ, ЧЕЧНЯ, УБЕЖИЩЕ, ИСА, Дадуев, Ассамблеи чеченцев Европы, HR, Украина, Чечня, Россия, Турция
2023.04.17 (12)

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2023
© InfoStream, 2023