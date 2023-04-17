Суд в Хорватии отказал сбежавшим от мобилизации чеченцам в статусе беженцев и защите (12)

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- Хорватия отказала в убежище пяти чеченцам, которые хотели сбежать от мобилизации в Европу : Фокус 10:05
- Хорватия отказала в политическом убежище пяти чеченским беженцам : Новини Live 09:54
- Бежали от мобилизации в рф: В Хорватии суд отказал пятерым чеченцам в политубежище : Преступности.нет 09:39
- Суд в Хорватии отказал сбежавшим от мобилизации чеченцам в статусе беженцев и защите : MY.UA 09:38
- Хорватия отказала в убежище пяти чеченским беженцам. Их могут депортировать обратно в россию : Громадське телебачення 09:36
- Суд в Хорватии отказал сбежавшим от мобилизации чеченцам в статусе беженцев и защите : УНИАН 09:13
- Хорватия отказала в убежище пятерым чеченцам, сбежавшим от мобилизации в РФ : УП Європейська правда 09:04
- В Хорватии пятерым чеченским беженцам отказали в предоставлении убежища : New Voice 08:46
- Хорватия отказала в убежище пятерым чеченцам, сбежавшим от мобилизации в РФ : Українська правда 08:39
- В Хорватии суд отказал беженцам из Чечни в политическом убежище : UA.News 08:23
- Суд Хорватии отказал не желающим воевать в Украине чеченским беженцам в политическом убежище : ОстроВ 01:39
- В Хорватии суд отказал беженцам из Чечни в политическом убежище : Online.ua 23:57