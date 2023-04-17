Путин встретился с министром обороны Китая (2)

Антикор.com.ua 2023.04.16 21:14
Президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с членом Госсовета КНР,
министром обороны страны Ли Шанфу.
Источник: пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, видео в телеграм-канале
Кремля, ТАСС, Интерфакс.
Детали: Во время встречи Путин заявил, что недавний визит лидера Китая Си
Цзиньпина в РФ прошел очень продуктивно, а отношения РФ и Китая хорошо
развиваются по всем направлениям, в том числе по линии военных ведомств.
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