Враг сменил тактику обстрелов Украины - Игнат (7)

Слово і Діло 2023.04.17 06:41

17 апреля 2023, 06:36 С начала весны россияне сменили тактику обстрелов Украины. Теперь в большинстве своем они готовят по территориям, к которым способны достать. Об этом рассказал спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона "Единые новости". Он отметил, что за осень и зиму российские войска "фактически применили весь свой стратегический арсенал крылатых ракет", выпустив их по объектам критической инфраструктуры Украины.