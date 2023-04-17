Пять стран G7 создали альянс для вытеснения РФ с международного рынка ядерной энергии (17)

Еспресо TV 2023.04.17 07:04

17 апреля, 2023 понедельник 06:59 16 апреля во время Форума на полях саммита G7 США, Канада, Великобритания, Франция и Япония создали альянс, чтобы вытеснить Россию с международного рынка ядерной энергии Об этом информирует британское внешнеполитическое ведомство. Пять стран будут использовать ресурсы и возможности секторов гражданской ядерной энергетики каждой страны, чтобы взорвать контроль России на цепи поставок.