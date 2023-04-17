Иран дал тюремные сроки 10 военным за сбитие самолета МАУ (25)

Front News International 2023.04.17 11:28

46 Минуты 27 Секунды Тому назад Иран приговорил 10 военнослужащих к тюремному заключению по обвинению в причастности к сбиванию пассажирского самолета МАУ в 2020 году, в результате которого погибли 176 человек. Об этом сообщило иранское издание Mizan Online. Приговор по делу о катастрофе украинского самолета вынесли после примерно трех лет расследования в Иране и проведения 20 судебных заседаний.

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