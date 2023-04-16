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В СНБО рассказали, использует ли Россия против Украины оружие из Китая

В СНБО рассказали, использует ли Россия против Украины оружие из Китая (10)

УНИАН 2023.04.16 23:43
Анастасия Горбачева 23:40, 16.04.23 Алексей Данилов отметил, что не видит причин, по которым Пекин должен поставлять оружие Москве. Данилов рассказал, использует ли Россия оружие из Китая на фронте в Украине / фото REUTERS Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов прокомментировал информацию из слитых документов Пентагона о том, что Китай согласился передать России летальное оружие.
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2023.04.17 (10)

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