Взрывы в Белгороде: город частично остался без света после атаки БПЛА, - СМИ (21)

MY.UA 2023.04.17 07:38

17 апреля, 07:00 По словам губернатора Вячеслава Гладкова, пожар случился на двух гражданских объектах и ночью удалось его ликвидировать. Пострадавших якобы нет, а в случившемся успели обвинить Украину. В Белгороде в ночь с 16 на 17 апреля произошел масштабный пожар, в связи с чем часть российского города оказалась обесточена.