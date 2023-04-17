Швеция проведет самые большие за 25 лет учения: Украина будет участвовать (13)

Антикор.com.ua 2023.04.17 09:13

Сегодня, 17 апреля, в Швеции начинаются самые большие за последние 25 лет военные учения "Аврора 23". Известно, что в них примут участие партнеры страны, в том числе, и Украина. Об этом говорится в сообщении Вооруженных сил Швеции. Тренировки будут проводиться в воздухе, на земле и на море, а в них будут привлечены армия, военно-морской флот, авиация и национальная гвардия Швеции.