Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

Швеция проведет самые большие за 25 лет учения: Украина будет участвовать

Швеция проведет самые большие за 25 лет учения: Украина будет участвовать (13)

Антикор.com.ua 2023.04.17 09:13
Сегодня, 17 апреля, в Швеции начинаются самые большие за последние 25 лет военные учения "Аврора 23". Известно, что в них примут участие партнеры страны, в том числе, и Украина. Об этом говорится в сообщении Вооруженных сил Швеции. Тренировки будут проводиться в воздухе, на земле и на море, а в них будут привлечены армия, военно-морской флот, авиация и национальная гвардия Швеции.
ВОЕННЫЙ, ШВЕЦИЯ, АВРОРА, УЧЕНИЕ, ФЛОТ, НОРВЕГИЯ, Швеция, Норвегия, Украина, Великобритания, США, Латвия, Польша, Франция, Германия, Эстония

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2023
© InfoStream, 2023