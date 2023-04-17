Утечка документов Пентагона: СМИ сообщили новые детали (25)

Кореспондент.net 2023.04.17 15:07

Текст: Инна Сабатин, 17 апреля 2023, 14:57 Фото: The Insider Телеграмм-канал, который "слил" документы Пентагона, вела экс-военная США Сара Билс Бывшая военнослужащая ВМС США Сара Билс выдавала себя в сети за российскую еврейку из Луганска. Телеграм-канал Donbass Devushka, по которому распространялись секретные документы Пентагона и разведки, частично подправленные в пользу российской пропаганды, вела бывшая военнослужащая ВМС США.