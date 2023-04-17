Утечка документов Пентагона: СМИ сообщили новые детали (25)

- Donbass Devushka: к сливу документов Пентагона может быть причастна экс-офицер ВМС США : Апостроф 15:45
- Эксофицер ВМС США руководила пророссийским Telegram-каналом: вероятно, она причастна к "сливу" секретных документов : Національний комітет по боротьбі з корупцією 15:25
- К сливу секретных документов Пентагона может быть причастна эксофицер ВМС США: она вела антиукраинский Telegram-канал : Антикор.com.ua 15:14
- Ветеран ВМС США вела Telegram-канал, где сливала данные Пентагона : Vesti.ua 15:14
- Утечка документов Пентагона: СМИ сообщили новые детали : MY.UA 15:09
- Эксофицер ВМС США руководила пророссийским Telegram-каналом: вероятно, она причастна к "сливу" секретных документов : Prioritet.org 15:03
- Бывшая офицер США была администратором пророссийского Telegram-канала, где опубликовали секретные документы - СМИ : Громадське телебачення 14:36
- Слитые документы Пентагона впервые появились на пророссийском телеграмм-канале: среди администраторов - экс-военная ВМС США, - WSJ : Судово-юридична газета 14:17
- Эксофицер ВМС США руководила пророссийским Telegram-каналом: вероятно, она причастна к "сливу" секретных документов : Politica.com.ua 14:01
- К сливу секретов Пентагона может быть причастна экс-офицер ВМС США - WSJ : УНИАН 13:43
- Утечка секретных документов Пентагона: СМИ нашли еще одну подозреваемую : UA.News 13:23
- Эксофицер ВМС США руководила пророссийским Telegram-каналом: вероятно, она причастна к "сливу" секретных документов : СтопКор 13:11
- 17.04.23 12:53 Пророссийским каналом Donbass Devushka, куда слили секретные данные Пентагона, руководила бывшая военная США Сара Биллс, - WSJ : Цензор.Нет 13:02
- Эксофицер ВМС США опубликовала секретные документы Пентагона в своем пророссийском телеграмм-канале : Online.ua 12:57
- 17.04.2023 в 12:07 СМИ: К распространению секретных файлов Пентагона может быть причастен еще один офицер армии США : InfoResist.org 12:15
- Экс-военнослужащая США может быть причастной к "сливу" документов Пентагона, - WSJ : MY.UA 12:08
- К сливу секретных документов Пентагона может быть причастна экс-офицер ВМС США: она вела антиукраинский Telegram-канал. Фото : Obozrevatel 12:01
- Экс-офицер ВМС США руководила пророссийским Telegram-каналом: что известно : Новини Live 11:55
- 17 апреля 2023, 11:12 К сливу секретных файлов по Украине может быть причастен второй офицер армии США: у него пророссийские взгляды : Диалог.ua 11:33
- Канал Donbass Devushka, куда слили секретные данные Пентагона, вела бывшая военная США - WSJ : 24 канал 11:00
- Экс-офицер ВМС США вела антиукраинский Telegram-канал: она может быть причастна к "сливу из Пентагона" : Телеграф.com.ua 10:41
- Экс-военнослужащая США может быть причастной к "сливу" документов Пентагона, - WSJ (фото) : Фокус 10:35
- Экс-военнослужащая ВМС США вела телеграм-канал Donbass Devushka, где публиковали утечки Пентагона : Страна.ua 10:16
- Экс-офицер ВМС США вела пророссийский канал Donbass Devushka, где опубликовали секретные документы Пентагона - WSJ : New Voice 10:16