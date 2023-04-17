Попытки захватить Бахмут. Минобороны РФ начало усиливать ЧВК Вагнера - ISW (14)

- Минобороны РФ усиливает контакты с ЧВК "Вагнера" для захвата Бахмута - ISW : Vesti.ua 08:13
- 17 апреля 2023, 07:53 Минобороны РФ решило усилить "вагнеровцев" тяжелой военной техникой в Бахмуте: в ISW озвучили детали : Диалог.ua 08:03
- 07:41 17.04.2023 Минобороны РФ усиливает сотрудничество с ЧВК "Вагнер", несмотря на разногласия : Інтерфакс-Україна 08:00
- ISW о переназначении теплинского: минвойны рф стремится к более тесному сотрудничеству с "вагнером" для захвата Бахмута : OstanniPodii.com 07:58
- Попытки захватить Бахмут. Минобороны РФ начало усиливать ЧВК Вагнера - ISW : New Voice 07:45
- Минобороны РФ объединяет усилия с ЧВК "Вагнера", ради главной цели, - ISW : MY.UA 07:38
- Минобороны РФ усиливает ЧВК "Вагнер" для захвата Бахмута - ISW : Головне в Україні 07:35
- Наемникам отправляют современное вооружение: РФ усиливает ЧВК "Вагнера" для захвата Бахмута - ISW : Главред 07:05
- 17 апреля 2023 05:55 Минобороны РФ усиливает ЧВК "Вагнер" для захвата Бахмута - ISW : Gazeta.ua 06:38
- Несмотря на напряжение с минобороны РФ, вагнеровцев усиливают современными средствами для захвата Бахмута, - ISW : Еспресо TV 06:34
- Несмотря на напряженность, Минобороны рф и "вагнеровцы" объединили усилия по захвату Бахмута - ISW : Слово і Діло 05:11
- Почему Минобороны РФ пошло на контакт с "Вагнером" и при чем здесь Теплинский - анализ ISW : ZN,UA 04:45
- Минобороны РФ усиливает сотрудничество с ЧВК "Вагнера" для захвата Бахмута - ISW : УНИАН 04:13
- Несмотря на междоусобицы, Минобороны РФ усиливает ЧВК "Вагнер" для захвата Бахмута - ISW : Українська правда 03:09