Попытки захватить Бахмут. Минобороны РФ начало усиливать ЧВК Вагнера - ISW (14)

New Voice 2023.04.17 07:45

17 апреля, 07:37 Главарь ЧВК Вагнера Пригожин (Фото:REUTERS/Yulia Morozova) В последние несколько недель российское военное командование стало более тесно сотрудничать с ЧВК Вагнера, вероятно, с целью захватить Бахмут, говорится в сообщении ISW. "Пригожин также уменьшил в последние дни свои откровенные риторические атаки на Минобороны", - сказано в сообщении. В ISW добавили, что российские блоггеры сообщают, что боевики Вагнера