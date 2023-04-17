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Попытки захватить Бахмут. Минобороны РФ начало усиливать ЧВК Вагнера - ISW

Попытки захватить Бахмут. Минобороны РФ начало усиливать ЧВК Вагнера - ISW (14)

New Voice 2023.04.17 07:45
17 апреля, 07:37 Главарь ЧВК Вагнера Пригожин (Фото:REUTERS/Yulia Morozova) В последние несколько недель российское военное командование стало более тесно сотрудничать с ЧВК Вагнера, вероятно, с целью захватить Бахмут, говорится в сообщении ISW. "Пригожин также уменьшил в последние дни свои откровенные риторические атаки на Минобороны", - сказано в сообщении. В ISW добавили, что российские блоггеры сообщают, что боевики Вагнера
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