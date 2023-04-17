G7 хочет доказать Путину, что он не достигнет своих целей в Украине (12)

ТСН.ua 2023.04.17 04:16

Елена Кузьмич 04:05, 17.04.23 В этом заверила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок, участвующая во встрече глав МИД "Большой Семерки". Об этом пишет Укринформ. Как кризисная команда в длительной миссии, G7 в прошлом году противопоставляла российской агрессии напротив один барьер за другим: зимней помощью для людей в Украине, антироссийскими санкциями и ограничением цен на нефть.