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G7 хочет доказать Путину, что он не достигнет своих целей в Украине

G7 хочет доказать Путину, что он не достигнет своих целей в Украине (12)

ТСН.ua 2023.04.17 04:16
Елена Кузьмич 04:05, 17.04.23 В этом заверила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок, участвующая во встрече глав МИД "Большой Семерки". Об этом пишет Укринформ. Как кризисная команда в длительной миссии, G7 в прошлом году противопоставляла российской агрессии напротив один барьер за другим: зимней помощью для людей в Украине, антироссийскими санкциями и ограничением цен на нефть.
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