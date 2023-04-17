Надо усилить соблюдение санкций против РФ и предотвращать уклонение от них - послы G7 (15)

Прямий канал 2023.04.17 11:03

10:28, Сегодня В Министерстве иностранных дел Японии сообщили, что главы МИД стран "Большой семерки" договорились продолжать поддержку Украины и реагировать на обход антироссийских санкций. Об этом говорится на сайте ведомства. "Министры иностранных дел G7 подтвердили, что они по-прежнему привержены усилению, полной координации и обеспечению соблюдения санкций против России, а также продолжению решительной поддержки Украины.