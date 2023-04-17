Киевлян предупредили, что из-за паводка из кранов может потечь желтая вода (16)

Українська правда 2023.04.17 11:40

Станислав Погорилов - Понедельник, 17 апреля 2023, 11:21 Фото: Getty Images В Киевводоканале сообщили, что во время нынешнего паводка вода в кранах в домах киевлян может временно изменить цвет на желтоватый. Источник: пресс-служба Киевводоканала Дословно: "Обращаем внимание киевлян, что во время паводка может временно возрасти такой показатель водопроводной воды, как цветность.