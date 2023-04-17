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Фокус: Украина

Киевлян предупредили, что из-за паводка из кранов может потечь желтая вода (16)

Українська правда 2023.04.17 11:40
Станислав Погорилов - Понедельник, 17 апреля 2023, 11:21 Фото: Getty Images В Киевводоканале сообщили, что во время нынешнего паводка вода в кранах в домах киевлян может временно изменить цвет на желтоватый. Источник: пресс-служба Киевводоканала Дословно: "Обращаем внимание киевлян, что во время паводка может временно возрасти такой показатель водопроводной воды, как цветность.
ВОДА, ПАВОДОК, СБРОС, ЦВЕТНОСТЬ, МАСШТАБНОСТЬ, КИЕВЛЯНИН, Киев, Украина

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