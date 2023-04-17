17.04.2023, 10:22 Потребуется не меньше 10 лет, чтобы очистить Украину от мин, считает разведка Британии (16)

АСН.in.ua 2023.04.17 11:09

Британская разведка в своем ежедневном отчете дала прогноз о том, что вероятно, потребуется не меньше 10 лет, чтобы очистить Украину от мин Из Украины практически ежедневно поступают сообщения о жертвах среди гражданского населения, связанных с минами, чаще всего из Херсонской и Харьковской областей, ранее частично оккупированных Россией, пишет в своем ежедневном отчете военная разведка Минобороны Великобритании.