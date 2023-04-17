17.04.2023, 10:22 Потребуется не меньше 10 лет, чтобы очистить Украину от мин, считает разведка Британии (16)

- 17.04.2023, 10:22 Потребуется не меньше 10 лет, чтобы очистить Украину от мин, считает разведка Британии : АСН.in.ua 11:09
- Больше всего пострадали две области: разведка Британии дала прогноз, сколько времени понадобится на разминирование Украины : MY.UA 11:08
- Число жертв от заминирования Украины будет расти - разведка Британии : Online.ua 10:57
- Британская разведка оценила сроки для очистки Украины от мин : ПрессОрг24 10:44
- В британской разведке сообщили, сколько времени уйдет на разминирование Украины : Матриця свободи 10:38
- Для разминирования всей территории Украины понадобится десятилетие, - британская разведка : Фокус 10:35
- В британской разведке выяснили, сколько лет нужно на разминирование Украины : ТСН.ua 10:16
- 17 апреля 2023, 09:46 Британская разведка оценила сроки для очистки Украины от мин : Українські національні новини 10:13
- С приходом тепла в Украине может возрасти риск подрыва людей на минах - разведка Британии : УНИАН 10:13
- В британской разведке оценили, сколько лет может уйти на разминирование Украины : Слово і Діло 10:11
- Минобороны Британии: для разминирования Украины может понадобиться десятилетие : Головне в Україні 10:05
- Минобороны Британии: для разминирования Украины может понадобиться десятилетие : Еспресо TV 10:04
- 17 апреля 2023, 09:33 Британская разведка сообщила, сколько Украине понадобится времени на полное разминирование территории : Диалог.ua 10:03
- Для расчистки от мин Украине понадобится не менее 10 лет, - британская разведка : OstanniPodii.com 09:58
- Для очистки Украины от мин вероятно понадобится десятилетие - разведка Британии : Українська правда 09:39
- Для очистки Украины от мин, вероятно, понадобится десятилетие - разведка Британии : УП Європейська правда 09:34