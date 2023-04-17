17 апреля 2023, 10:26 Словакия передала Украине все 13 обещанных истребителей МиГ-29 (22)

Східний варіант 2023.04.17 10:43

Словакия завершила процесс передачи Украине истребителей МиГ-29. Все обещанные 13 самолетов уже в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства обороны Словакии. По словам глава Минобороны Словакии Ярослава Надя, Украина получила еще девять самолетов. "Эта передача была осуществлена наземным путем, учитывая наибольшую возможную безопасность, опять же огромная благодарность всем вовлеченным