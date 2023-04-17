17 апреля 2023, 10:26 Словакия передала Украине все 13 обещанных истребителей МиГ-29 (22)

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- 10:24 17.04.2023 Словакия передала Украине все 13 обещанных истребителей МиГ-29 : Інтерфакс-Україна 11:00
- Словакия передала Украине все 13 истребителей МиГ-29 : Online.ua 10:57
- Словакия передала Украине все обещанные МиГ-29: сколько самолетов получили ВСУ : Новини Live 10:55
- Словакия уже передала Украине все 13 обещанных истребителей МиГ-29 - Минобороны : ПрессОрг24 10:44
- 17 апреля 2023, 10:26 Словакия передала Украине все 13 обещанных истребителей МиГ-29 : Східний варіант 10:43
- Словакия передала Украине все обещанные МиГ-29 : UA-Футбол 10:42
- Словакия завершила передачу 13 истребителей МиГ-29 Украине : Українська правда 10:39
- 10:35 17.04.2023 Словакия передала Украине еще 9 истребители МиГ-29 : Петр и Мазепа 10:39
- Словакия завершила передачу 13 истребителей МиГ-29 Украине : MY.UA 10:38
- Словакия завершила передачу истребителей МиГ-29 Украине : Головне в Україні 10:35
- Словакия заявила, что передала Украине все 13 анонсированных истребителей МиГ-29 : Еспресо TV 10:34
- Словакия уже передала Украине все обещанные самолеты МиГ-29 : 24 канал 10:30
- Словакия передала Украине все 13 обещанных истребителей МиГ-29 : New Voice 10:16
- Словакия передала Украине все 13 обещанных истребителей МиГ-29 : РБК-Україна 10:16
- 17 апреля 2023, 09:55 Словакия уже передала Украине все 13 обещанных истребителей МиГ-29 - Минобороны : Українські національні новини 10:13
- Словакия завершила передачу истребителей МиГ-29 Украине : Слово і Діло 10:11