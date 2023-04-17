17 апреля 2023, 11:52 Помогал рф перебрасывать военные эшелоны в Украину: задержали жителя Херсона (24)

Українські національні новини 2023.04.17 12:13

КИЕВ. 17 апреля. УНН. Служба безопасности Украины сообщила, что задержала жителя Херсона, который добровольно пошел на сотрудничество с врагом и был назначен оккупантами "начальником вокзала Херсон" и, запугивая подчиненных, наладил логистику для нужд группировок рф на южном фронте, передает УНН. Днтали Служба безопасности задержала еще одного пособника агрессора во время стабилизационных мероприятий в освобожденном Херсоне.