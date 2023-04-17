17 апреля 2023, 11:52 Помогал рф перебрасывать военные эшелоны в Украину: задержали жителя Херсона (24)

- СБУ сообщила о задержании бывшего "начальника вокзала Херсона", который помогал оккупантам перебрасывать военные эшелоны в Украину : Гордон 12:35
- Помогал РФ перебрасывать военные эшелоны в Украину: СБУ задержала бывшего "начальника вокзала Херсона" : Еспресо TV 12:34
- В Херсоне задержали коллаборанта, помогавшего россиянам перебрасывать военные эшелоны в Украину : Инфорпост 12:33
- СБУ задержала бывшего "начальника вокзала Херсон", который помогал оккупантам : UA.News 12:23
- Помогал РФ перебрасывать военные эшелоны в Украину: СБУ задержала еще одного предателя : Деньги.ua 12:19
- Обеспечил перемещение через вокзал бронепоездов с оккупантами: задержан житель Херсона : Судово-юридична газета 12:17
- СБУ задержала "эксначальника" вокзала в Херсоне, который помогал оккупантам опрокидывать военные эшелоны в Украину : Антикор.com.ua 12:14
- 17 апреля 2023, 11:52 Помогал рф перебрасывать военные эшелоны в Украину: задержали жителя Херсона : Українські національні новини 12:13
- Помогал рф перебрасывать военные эшелоны на Херсон: СБУ задержала "начальника вокзала" : СтопКор 12:11
- СБУ задержала жителя Херсона, который помогал РФ перебрасывать воинские эшелоны в Украину : Новости N 12:09
- Задержан "начальник вокзала Херсона", работавший на врага : Bigmir)net Новини 12:08
- Организовал сообщение между оккупированными городами: задержан "начальник херсонского вокзала" : Матриця свободи 12:08
- 17 апреля 2023 10:21 Житель Херсона "залегал на дно" после сотрудничества с оккупантами : Gazeta.ua 11:41
- СБУ задержала бывшего "начальника вокзала" Херсона: помогал перебрасывать эшелоны РФ : Українська правда 11:40
- СБУ задержала бывшего "начальника вокзала Херсон" : Головне в Україні 11:35
- Пытался залечь на дно. В Херсоне задержали "начальника вокзала", помогавшего РФ перебрасывать военные эшелоны : New Voice 11:16
- В Херсоне задержали "начальника" железнодорожного вокзала при оккупантах, который помогал перемещению врагов по железной дороге : Преступности.нет 11:09
- 17.04.2023 11:00 СБУ в Херсоне задержала важного коллаборанта : ДонПресс 11:03
- СБУ задержала "экс-начальника" вокзала в Херсоне, который помогал оккупантам опрокидывать военные эшелоны в Украину. Фото : Obozrevatel 11:01
- СБУ задержала жителя Херсона, который помогал РФ перебрасывать воинские эшелоны в Украину : УНИАН 10:43
- Помогал перебрасывать военные эшелоны в Украину: задержали "экс-начальника вокзала Херсона" : Слово і Діло 10:41
- 17.04.23 10:06 Помогал оккупантам перебрасывать военные эшелоны в Украину: СБУ задержала бывшего "начальника вокзала Херсон". ФОТО : Цензор.Нет 10:32
- Помогал в переброске эшелонов в Херсон. СБУ задержала бывшего "начальника вокзала" : РБК-Україна 10:31