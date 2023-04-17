Будут ли присылать повестки через "Дію": что говорят в Раде (25)

РІА Мелітополь 2023.04.17 12:11

17 апреля 2023, 11:54 Повестки в приложении "Дія" пока не будут запускать. Однако в будущем эту инициативу могут реализовать в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на члена Комитета ВР по нацобороне Федора Вениславского в эфире телемарафона. Он отметил, что сейчас у Украины нет технической возможности, чтобы оцифровать воинский учет и запустить повестки в "Дії".