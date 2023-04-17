В возрасте 50 лет скончался экс-футболист "Динамо" Павел Шкапенко (22)

UA.News 2023.04.17 16:23

jour12 17 Квітня 2023 15:51 На 51-м году жизни скончался бывший футболист киевского "Динамо" и сборной Украины Павел Шкапенко. Об этом сообщает Бомбардир. Пока о причинах смерти Шкапенко ничего не известно. Он выступал за "Динамо" с 1992 по 1998 год и стал с киевлянами шестикратным чемпионом Украины и трехкратным обладателем Кубка страны. Павел Шкапенко начинал карьеру в запорожском "Металлурге".