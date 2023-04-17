Лубинец: Я получаю десятки видео с вероятными казнями украинских военных (20)

MY.UA 2023.04.17 11:38

17 апреля, 10:13 Новость на украинском Лубинец: Я получаю десятки видео с вероятными казнями украинских военных Оккупанты самостоятельно записывают, как они отрезают головы, половые органы, уши, носы, конечности, фаланги на руках. Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец на фоне публикации последнего видео, на котором украинскому военному отрезают голову, рассказал, что Офис омбудсмена с начала полномасштабной войны получил уже