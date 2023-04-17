Лубинец: Я получаю десятки видео с вероятными казнями украинских военных (20)

- Офис Омбудсмена получил десятки видео казней украинских военнопленных оккупантами - Лубинец : Прямий канал 14:03
- Получаем десятки видео: Лубинец назвал случаи публичной казни украинских пленников : 24 канал 14:00
- Офис омбудсмена получил десятки видео публичных казней украинских военных : Bigmir)net Новини 13:38
- Получили десятки видео: омбудсмен рассказал о публичных казнях украинских пленных (видео) : Фокус 13:35
- Получены десятки видео казней пленных - омбудсмен : Версии.com 13:27
- Офис Омбудсмена получил десятки видео казней украинских военных россиянами : Online.ua 12:57
- Лубинец сообщил о "нескольких десятках" видео публичных казней украинских военных российскими оккупантами, которые получил Офис омбудсмена : Гордон 12:35
- 17 апреля 2023 12:07 Офис омбудсмена получил десятки видео казней украинских военных : Dynamomania.com 12:34
- 17.04.23 11:45 Офис омбудсмена получил десятки видео казней украинских военных, - Лубинец : Цензор.Нет 12:32
- Офис омбудсмена получил десятки видео казней украинских бойцов, - Лубинец : Судово-юридична газета 12:17
- У Офиса омбудсмена есть десятки видео с публичными казнями украинских военных россиянами - Лубинец : New Voice 12:16
- Офис Омбудсмена получил десятки видео казней украинских военных россиянами - Лубинец : Головне в Україні 12:05
- У Офиса омбудсмена есть десятки видео с публичными казнями украинских военных россиянами - Лубинец : New Voice 12:01
- "Отрезание голов, половых органов и конечностей". Омбудсмен заявил, что получил десятки видео казней украинцев : Страна.ua 12:01
- 17 апреля 2023 11:25 Омбудсмен назвал реальное количество видео с казнями защитников Украины : Gazeta.ua 11:41
- Офис омбудсмена получил десятки видео казней украинских военных : Українська правда 11:40
- Офис омбудсмена получает десятки видео казней и пыток украинских пленных : Преступности.нет 11:39
- Лубинец: Я получаю десятки видео с вероятными казнями украинских военных : MY.UA 11:38
- Лубинец: Я получаю десятки видео с вероятными казнями украинских военных : ZN,UA 10:15