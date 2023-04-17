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17 апреля 2023 14:24 Работали на захватчиков: в Украине действовала сеть интернет-агитаторов

17 апреля 2023 14:24 Работали на захватчиков: в Украине действовала сеть интернет-агитаторов (26)

Gazeta.ua 2023.04.17 15:41
СБУ разоблачила сеть интернет-агитаторов за "русский мир". Фото: ssu.gov.ua В Украине действовала межрегиональная сеть пророссийских интернет- агитаторов. В ее состав входили шесть пропагандистов, работавших в пользу окупантов. Сеть разоблачили сотрудники Службы безопасности Украины, сообщают в СБУ. По данным следствия, злоумышленники публично поддерживали российскую вооруженную агрессию против Украины и призывали к изменению границ государства.
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