17 апреля 2023 14:24 Работали на захватчиков: в Украине действовала сеть интернет-агитаторов (26)

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- СБУ разоблачила сеть пророссийских интернет-агитаторов, среди которых инженер "Антонова" : Головне в Україні 12:35
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- СБУ разоблачила сеть пророссийских интернет-агитаторов, среди которых инженер "Антонова" : РБК-Україна 12:31