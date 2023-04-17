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Пик паводков в Киеве еще впереди. Метеорологи прогнозируют его на 22 апреля

Пик паводков в Киеве еще впереди. Метеорологи прогнозируют его на 22 апреля (28)

Страна.ua 2023.04.17 13:16
13:03, сегодня Синоптики ожидают пик наводнения. Фото: t.me/dsns_kyiv_region Метеорологи прогнозируют пик паводков в Киеве на текущей неделе, а именно на субботу, 22 апреля. Об этом сообщил директор Департамента муниципальной безопасности КГГА Роман Ткачук. В этом году уровень воды в столице поднялся на полметра-метр выше прошлогодних показателей. "Сегодня по городу Киеву у нас нет аварийных подтоплений.
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