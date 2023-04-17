Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

"Вагнеровцы" признались в массовых убийствах детей. У Зеленского обещают найти каждого

"Вагнеровцы" признались в массовых убийствах детей. У Зеленского обещают найти каждого (33)

Антикор.com.ua 2023.04.17 18:13
В сети обнародовали видео с признаниями заключенных из ЧВК "Вагнера", где они рассказывают о массовых убийствах украинских детей. В Офисе президента уже отреагировали и пообещали найти каждого убийцу. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на опубликовавший видео проект Gulagu.net и Telegram руководителя ОП Андрея Ермака. О чем рассказали "Вагнеровцы" Основатель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин опубликовал
БАХМУТ, ВАГНЕР, ПРИГОЖИН, РЕБЕНОК, РАССТРЕЛ, ПРИКАЗ, Пригожин, Савичев, Осечкин, Путин, Ермак, Украина, Россия, Саратов, Воронеж

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2023
© InfoStream, 2023