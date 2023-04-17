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Зеленский провел заседание Ставки - обсудили обстановку на передовой и вероятные действия противника

Зеленский провел заседание Ставки - обсудили обстановку на передовой и вероятные действия противника (30)

ОстроВ 2023.04.17 17:09
17.04.2023 16:23 Президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего 17 апреля. Об этом сообщил сайт Офиса Президента. "Участники заслушали информацию об оперативной обстановке на передовой. Командующие оперативно-стратегических группировок войск "Хортица", "Таврия", "Одесса", "Север" доложили о ходе боевых действий на участках фронта в пределах их ответственности, - сказано в сообщении.
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