Вагнеровцы на видео признались о массовых убийствах украинцев. В ОП отреагировали (24)

- Наемники "Вагнера" сознались в массовых казнях детей и стариков в Бахмуте и Соледаре : Укрудпром 18:43
- "Нам надо убивать несовершеннолетних, женщин, всех": СБУ опубликовала новые доказательства зверств российской армии в Украине : Факти 18:34
- 17 апреля 2023, 18:16 "Криков и стонов не было", - "вагнеровец" о подрыве ямы с десятками пленных ВСУ и дезертирами РФ : Диалог.ua 18:33
- Вагнеровцы на видео признались о массовых убийствах украинцев. В ОП отреагировали : UA.News 18:23
- Убивают всех, "зачищают" несовершеннолетних: СБУ опубликовала переговоры солдата армии рф (аудио) : СтопКор 18:12
- 17 апреля 2023, 17:41 "Приказали убивать несовершеннолетних, женщин - всех", - оккупант РФ рассказал о "подвигах" в Украине : Диалог.ua 18:03
- 17 апреля, 17:43 Фашисты из "Вагнера" признались в убийствах мирных жителей Соледара и Бахмута : Dumskaya.net 18:03
- Пригожин отрицает убийства мирных жителей и детей "вагнеровцами", о которых они сами рассказали : Страна.ua 18:01
- "Нужно убивать несовершеннолетних, женщин": оккупант "слил" преступный приказ РФ (видео) : УНИАН 17:43
- Расследователи опубликовали данные вагнеровцев: один признался, что застрелил 5-летнюю девочку : 24 канал 17:00
- "Вагнеровцы" рассказали, как они убивали детей : OstanniPodii.com 16:58
- Вагнеровцы признались в убийствах украинских детей на Донбассе - видео : Online.ua 16:57
- "Криков не было": "вагнеровец" признался, как взорвал яму с 60 пленными и дезертирами : УНИАН 16:43
- "Она визжит...", - вагнеровец рассказал, как убивал детей по приказу Пригожина. ВИДЕО : From-UA.com 16:35
- 17.04.23 14:26 "Она ребенок, ей 5-6 лет, а я выстрелил": Бывшие "вагнеровцы" рассказали о зверствах по приказу Пригожина. ВИДЕО : Цензор.Нет 16:32
- Убийство гражданских в Бахмуте и Соледаре: наемник ЧВК Вагнер признался, что выстрелил в голову 5-летней девочке : Судово-юридична газета 16:17
- 17 апреля 2023, 15:47 Заключенные из "Вагнера" признались в убийствах детей в Бахмуте и Соледаре : Східний варіант 16:14
- Расстреляли детей. Вагнеровцы рассказали о массовых убийствах в Бахмуте. 18+ : Медиа-группа Объектив 16:09
- "Она визжит...": вагнеровец рассказал, как убивал детей по приказу Пригожина. ВИДЕО : From-UA.com 16:05
- Расстреливать всех старше 15 лет: "вагнеровец" рассказал об убийствах подростков в Бахмуте : Новини Live 15:55
- "Был приказ": зэк-"вагнеровец" признался в зверской казни 10 подростков в Бахмуте (видео) : УНИАН 15:43
- 17 апреля 2023, 15:07 "Я выстрелил 5-летней девочке в голову", - "вагнеровец" рассказал о зачистке Бахмута : Диалог.ua 15:33
- Экс-командиры ЧВК "Вагнер" рассказали об убийствах подростков в Бахмуте : Obozrevatel 15:31
- 17.04.2023 14:19 "Вагнеровец" рассказал, сколько подростков расстреляли в Бахмуте по приказу Пригожина : ДонПресс 14:33