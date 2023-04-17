Вагнеровцы на видео признались о массовых убийствах украинцев. В ОП отреагировали (24)

UA.News 2023.04.17 18:23

UA.NEWS 17 Квітня 2023 17:14 Узники из ЧВК "Вагнера" признались в массовых убийствах украинских детей. В Офисе президента уже отреагировали и пообещали найти каждого убийцу. Об этом сообщил руководитель ОП Андрей Ермак. Основатель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин опубликовал на YouTube-канале видео, где два экс-командиры подразделений ЧВК "Вагнера" рассказывают о жутких преступлениях оккупантов.