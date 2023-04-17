Признание "вагнеровцев" в убийстве детей: Офис генпрокурора приступил к проверке (27)

- 17 апреля 2023, 21:37 Офис генпрокурора проверит информацию об убийстве детей боевиками ЧВК "вагнера" : Східний варіант 21:43
- 17 апреля 2023 21:05 Офис генпрокурора открыл производство после признаний "вагнеровцев" в убийствах детей : Gazeta.ua 21:41
- 17.04.23 21:24 Офис Генпрокурора начал проверку информации об убийстве "вагнеровцами" гражданских лиц, в том числе детей : Цензор.Нет 21:32
- Лубинец призвал проверить заявления экс-вагнеровцев об убийствах украинцев. Офис генпрокурора начал проверку : Страна.ua 21:31
- Убийство детей: Офис генпрокурора начал проверку : Dnepr.Info 21:21
- Признание "вагнеровцев" в убийстве детей: Офис генпрокурора приступил к проверке : Антикор.com.ua 21:14
- Признались в убийствах детей: Офис генпрокурора открыл дело по интервью с вагнеровцами : УНИАН 21:13
- Офис генпрокурора начал проверку по поводу заявления вагнеровцев об убийствах украинских подростков : ОстроВ 21:09
- Лубинец отреагировал на признание "вагнеровца" в убийстве детей: прокуратура начала расследование : Новини Live 20:55
- Украинский омбудсмен отреагировал на признания "вагнеровцев" в убийстве детей : Крым.Реалии RFE/RL 20:42
- Признания "вагнеровцев" в убийстве детей: Офис генпрокурора начал проверку : РБК-Україна 20:31
- "Биологический мусор этого мира": в ОП отреагировали на признание "вагнеровцев" в убийствах украинских детей и пообещали найти каждого виновного : ПрессОрг24 19:43
- В ОП отреагировали на признание "вагнеровцев" в казни сотен мирных жителей на Донбассе : Слово і Діло 19:11
- У Зеленского отреагировали на расследование о зверствах "вагнеровцев" в Украине : НБН 19:08
- В ОП отреагировали на признание "вагнеровцев" о зверствах в Бахмуте и Соледаре: нация нелюдей и убийц : Lenta.ua 18:37
- 17 апреля 2023, 17:37 "Биологический мусор этого мира": в ОП отреагировали на признание "вагнеровцев" в убийствах украинских детей и пообещали найти каждого виновного : Українські національні новини 17:43
- "Вагнеровцы" признались в убийстве украинских детей: Ермак рассказал, каким будет ответ : Телеграф.com.ua 17:42
- В ОП отреагировали на признание "вагнеровцев" в военных преступлениях : Соцпортал 17:11
- 17 апреля, 17:00 Найдем каждого: у Зеленского отреагировали на преступления "вагнеровцев" в Бахмуте : ICTV Факти 17:06
- "Нация извергов и убийц": Ермак отреагировал на убийства детей "вагнеровцами" : Новини Live 16:55
- У Зеленского отреагировали на признание "вагнеровцев" о зверствах в Бахмуте и Соледаре : УНИАН 16:43
- "Нация нелюдей и убийц, биологический мусор этого мира". В ОПУ отреагировали на рассказ экс-вагнеровца об убийствах украинских детей в Бахмуте и Соледаре : Гордон 16:35
- "Одного признания мало. Должно быть наказание. Жесткое и справедливое": у Зеленского отреагировали на шокирующую откровенность "вагнеровцев" : Факти 16:34
- Должно быть наказание - жестокое и справедливое: у Зеленского о признании оккупантов в убийстве украинских детей : Obozrevatel 16:31
- У Зеленского отреагировали на признание "вагнеровцев" в убийствах детей: "Найдем каждого" : ТСН.ua 16:16
- "Биологический мусор этого мира": Ермак жестко отреагировали на признание вагнеровцев : Главред 16:05
- В Офисе Президента отреагировали на признание вагнеровцев в преступлениях против гражданских : 24 канал 16:00