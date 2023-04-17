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Признание "вагнеровцев" в убийстве детей: Офис генпрокурора приступил к проверке

Признание "вагнеровцев" в убийстве детей: Офис генпрокурора приступил к проверке (27)

Антикор.com.ua 2023.04.17 21:14
Офис генерального прокурора начал проверять заявления участников ЧВК "Вагнера" о том, что они убивали мирных украинцев, в том числе детей. Об этом сообщает пресс-служба ОГП. В ведомстве напомнили, что сегодня, 17 апреля, в сети начали распространять интервью "вагнеровцев", во время которого они рассказали об убийстве гражданских и пленных в Украине. "В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о изложенных
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