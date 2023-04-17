Влетел на полмиллиона: "насильнику" секс-вечеринки назначили шокирующий залог (фото) (20)

УНИАН 2023.04.17 18:14

Вероника Прохоренко 18:12, 17.04.23 Молодого человека взяли под стражу во время судебного заседания, сообщил начальник полиции Киевской области. Организатору скандальной вечеринки назначили залог в более полумиллиона гривен / фото t.me/andrii_nebytov В понедельник, 17 апреля, одному из организаторов скандальных вечеринок в Киеве, во время которых девушек в наркотическом состоянии снимали и насиловали на камеру, увеличили размер залога.