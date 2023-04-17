ГУР знает имя оккупанта, совершившего расправу над украинским пленным, - Буданов (26)

НикВести 2023.04.17 21:54

21:01, 17 Апреля, 2023 Аліна Квітко Глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что разведчики уже знают имя российского военного, отрезавшего голову украинскому пленнику. Об этом он рассказал в интервью Radio NV. По словам Буданова, случаи таких преступлений являются "единичными". - Но возвращаясь к первой части вашего вопроса: где он и почему я говорю, что не могу вам ответить.