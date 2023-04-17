ГУР знает имя оккупанта, совершившего расправу над украинским пленным, - Буданов (26)

- 17.04.2023 в 22:54 Буданов: Нам известно имя российского военного, отрезавшего голову украинскому пленнику : InfoResist.org 23:15
- ГУР знает имя оккупанта, обезглавившего украинского пленного : Новости N 23:08
- "Кто он - мы знаем": Буданов рассказал, что будет с оккупантом, который обезглавил воина ВСУ : Главред 23:05
- ГУР выяснило имя оккупанта, отрезавшего голову украинскому пленнику, - Буданов : РБК-Україна 23:01
- В Украине знают, кто отрезал голову бойцу ВСУ - Главное управление разведки : Одесская жизнь 22:56
- Разведка знает имя российского оккупанта, отрезавшего голову украинскому пленнику - Буданов : ПрессОрг24 22:43
- ГУР знает имя оккупанта, обезглавившего украинского пленного - Буданов : Bigmir)net Новини 22:38
- 17 апреля 2023, 21:55 Буданов заявил, что разведке известно имя российского военного, который казнил украинского пленного на видео : Східний варіант 22:13
- Буданов заявил, что разведке известно имя исполнителя казни украинского военного : Новини Донбасу 21:54
- ГУР знает имя оккупанта, совершившего расправу над украинским пленным, - Буданов : НикВести 21:54
- Украинская разведка знает имя исполнителя казни военного ВСУ - Буданов : Крым.Реалии RFE/RL 21:42
- Буданов намекнул, что ждет оккупанта, который отрезал голову украинскому пленному : Телеграф.com.ua 21:42
- Буданов: разведка знает имя россиянина, отрезавшего голову украинскому военнопленному : Еспресо TV 21:34
- ГУР известно имя россиянина, обезглавившего украинского пленного - Буданов : УНИАН 21:13
- 17 апреля 2023, 20:54 Разведка знает имя российского оккупанта, отрезавшего голову украинскому пленнику - Буданов : Українські національні новини 21:13
- Кто он - мы знаем: глава ГУР об исполнителе казни украинского военного : MY.UA 21:08
- 17 апреля, 20:52 Кто он - мы знаем: глава ГУР об исполнителе казни украинского военного : ICTV Факти 21:06
- Украинская разведка установила личность российского нелюдя, который отрезал голову украинскому пленнику : Николаевские новости 20:53
- ГУР знает имя оккупанта, отрезавшего голову пленному: Буданов о дальнейшей судьбе палача : ТСН.ua 20:46
- Мы знаем исполнителя казни украинского военного - Буданов : Vesti.ua 20:43
- Разведка знает имя оккупанта, который отрезал голову украинскому пленному - Буданов : Слово і Діло 20:41
- ГУР знает имя оккупанта, который отрезал голову украинскому воину - этого преступника ликвидируют : Преступности.нет 20:39
- Украинская разведка знает имя оккупанта, отрезавшего голову украинскому пленному - Буданов : Гордон 20:35
- Те, кто д подобное, больше не существуют, - У Буданова есть данные об исполнителе казни пленника : 24 канал 20:30
- 20:15 17.04.2023 Буданов заявил, что разведке известно имя исполнителя казни украинского военного : Інтерфакс-Україна 20:30