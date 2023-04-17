Украинец, совершивший самоподжог перед консульством в Кракове, умер в больнице (21)

- 17 апреля, 22:52 Поджег себя перед консульством в Кракове: в больнице умер 62-летний украинец : ICTV Факти 23:06
- В больнице Кракова скончался украинец, который поджег себя возле консульства. Фото : Obozrevatel 22:46
- В Польше умер украинец, пытавшийся поджечь себя возле генконсульства в Кракове : ПрессОрг24 22:43
- В Польше умер украинец, который поджег себя возле консульства в Кракове : ОстроВ 22:39
- В больнице Кракова умер украинец, совершивший самосожжение : UA.News 22:23
- В Польше умер мужчина, который пытался совершить акт самосожжения : Vesti.ua 22:13
- В больнице Кракова скончался украинец, который поджег себя возле консульства : Громадське телебачення 22:06
- Самосожжение украинца в Польше: известны детали : From-UA.com 22:05
- Умер украинец, который поджег себя у консульства в Кракове, требуя от земляков вернуться домой и воевать с РФ : Страна.ua 22:01
- Украинец, совершивший самоподжог в Кракове, скончался в больнице : ТСН.ua 22:01
- Самоподжог украинца возле консульства в Кракове: мужчина скончался : 24 канал 22:00
- В Кракове умер 62-летний украинец, который поджег себя возле Генконсульства : Фокус 21:35
- Умер мужчина, совершивший акт самосожжения у Генконсульства Украины в Кракове : Головне в Україні 21:35
- Украинец, совершивший самоподжог перед консульством в Кракове, умер в больнице : УП Європейська правда 21:34
- В Польше умер украинец, который поджег себя возле консульства в Кракове : РБК-Україна 21:31
- В Польше умер украинец, который поджег себя перед консульством : УНИАН 21:13
- 20:16 17.04.2023 Скончался украинец, поджегший себя перед консульством Украины в Кракове - СМИ : Інтерфакс-Україна 21:00
- Украинец, который поджег себя возле генконсульства в Кракове, умер в больнице : ZN,UA 20:45
- 17 апреля 2023, 20:13 В Польше умер украинец, пытавшийся поджечь себя возле генконсульства в Кракове : Українські національні новини 20:43
- Украинец, совершивший самоподжог перед консульством в Кракове, умер в больнице : Українська правда 20:39
- 17.04.23 20:17 Умер украинец, совершивший попытку самосожжения возле генконсульства в Кракове : Цензор.Нет 20:32