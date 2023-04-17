Украинец, совершивший самоподжог перед консульством в Кракове, умер в больнице (21)

УП Європейська правда 2023.04.17 21:34

исправлено 20:35 Понедельник, 17 апреля 2023, 20:13 Исправлено 20:35. В новости уточнен возраст умершего украинца. 62-летний украинец, который на прошлой неделе поджег себя возле консульства Украины в польском Кракове, умер от полученных ожогов. Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на RMF FM, сообщила пресс-секретарь специализированной больницы имени Людвика Ридигера в Кракове Эдита Пшибильская.