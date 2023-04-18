Российские оккупанты обстреляли центр Херсона: известно по меньшей мере о 6 пострадавших (49)

2023.04.18 (49)2023.04.17 (26) →
- Россия ударила по району центрального рынка Херсона: 6 раненых : НикВести 12:54
- Из-за обстрела рынка в Херсоне погиб человек, - медики : РБК-Україна 12:16
- РФ обстреливает центр Херсона, уже известно о шести пострадавших : Антикор.com.ua 12:13
- Оккупанты утром обстреляли Сумскую область из артиллерии : Антикор.com.ua 12:12
- Россияне обстреляли Центральный рынок в Херсоне - Ермак : ОстроВ 12:09
- ВС РФ из артиллерии центр Херсона: есть жерты, - ОП : MY.UA 12:09
- ВС РФ из артиллерии обстреляли центр Херсона: есть жерты, - ОП (видео) : Фокус 12:05
- РФ ударила по Херсону: 6 пострадавших : Еспресо TV 12:04
- Оккупанты снова обстреляли Херсон: ранены шесть человек : Depo 12:03
- 11:00 18.04.2023 Шесть человек пострадали в Херсоне в результате обстрела района центрального рынка - Ермак : Інтерфакс-Україна 12:00
- Российские оккупанты обстреляли центр Херсона: известно по меньшей мере о 6 пострадавших : ВідкритийTV 11:58
- На Запорожье враг совершил 69 обстрелов: поступили сообщения о поражении 12 объектов инфраструктуры : МИГ Запоріжжя 11:47
- Россияне продолжают отстреливать Донецкую область. В ОВА сообщили о разрушениях и раненом : ZN,UA 11:45
- Центр Херсона атакован российской артиллерией. Шесть раненых : Кочегарка Горловская 11:39
- Россияне ударили по центру Херсона, есть раненые : Bigmir)net Новини 11:38
- Российские оккупанты ударил по Херсону: есть пострадавшие : Информационный навигатор 11:32
- ОВА: За сутки оккупанты убили трех гражданских, еще трое - ранены : Українська правда 11:09
- россия ударила по району центрального рынка Херсона: шестеро раненых - ОП : Громадське телебачення 11:06
- Россияне бьют по Херсону, есть раненые : Головне в Україні 11:05
- Оккупанты из артиллерии обстреляли центр Херсона, пострадали шесть человек : Гордон 11:05
- 18.04.2023 10:37 Оккупанты обстреляли центр Херсона. Есть пострадавшие : ДонПресс 11:03
- Пытались эвакуировать подбитый грузовик. Десантники уничтожили БМП оккупантов (видео) : РБК-Україна 11:01
- РФ обстреливает центр Херсона, уже известно о шести пострадавших. Паблики пишут о погибших. Видео : Страна.ua 11:01
- Россияне обстреляли центр Херсона: шесть пострадавших - ОП : New Voice 10:46
- Россияне ударили по центральному рынку Херсона, есть пострадавшие : ZN,UA 10:45
- Враг ударил по Херсону: под обстрелом оказался центр города, есть раненые : УНИАН 10:43
- Оккупанты ударили по Херсону из артиллерии, есть раненые : Слово і Діло 10:41
- Россияне нанесли удар по центру Херсона, сообщается о погибших и раненых: что известно : Телеграф.com.ua 10:41
- Россияне бьют по Херсону: есть раненые : Українська правда 10:40
- Оккупанты атаковали Запорожскую область артиллерией и авиацией : РІА Мелітополь 10:40
- Центр Херсона под обстрелом: оккупанты атаковали рынок, 6 раненых : РБК-Україна 10:31
- Войска РФ утром обстреляли из артиллерии Сумщину - ОВА : ZN,UA 10:15
- Генерал-полковник Сырский: РФ превращает Бахмут в руину : MY.UA 10:08
- РФ за минувшие сутки обстреляла 19 населенных пунктов в Запорожье : Еспресо TV 10:04
- 08:43, Сегодня За минувшие сутки враг обстрелял почти 20 населенных пунктов в Запорожской области : 061.ua Запорожье 10:01
- Оккупанты били по Запорожской области из РСЗО, артсистем и авиации. В ОВА рассказали о последствиях : ZN,UA 09:45
- 18 апреля 2023 08:31 РФ массированно ударила Shahed по Николаевщине. Есть "прилеты" : Gazeta.ua 09:40
- Россияне атаковали Украину дронами-камикадзе : Головне в Україні 09:35
- Оккупанты утром обстреляли Сумскую область из артиллерии : РБК-Україна 09:16
- В Запорожской области россияне поразили 12 объектов инфраструктуры за сутки - ОВА : Гордон 09:05
- 08:43 18.04.2023 Оккупанты обстреляли 19 населенных пунктов Запорожской области за сутки - глава ОВА : Інтерфакс-Україна 09:00
- За минувшие сутки россияне 57 раз обстреляли Херсонскую область : РБК-Україна 08:01
- Сколько раз в сутки оккупанты обстреляли Украину: в Генштабе рассказали, где было тяжелее всего : Новини Live 07:55
- 04:36 18.04.2023 Оккупанты обстреляли 5 ОТГ в Сумской области : Інтерфакс-Україна 06:00
- Оккупанты снова обстреляли Никопольщину, пострадал гражданский : Слово і Діло 05:41