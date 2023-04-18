Российские оккупанты обстреляли центр Херсона: известно по меньшей мере о 6 пострадавших (49)

ВідкритийTV 2023.04.18 11:58

18.04.2023 11:38 Александр Коптев Во вторник, 18 апреля, около 10:20 российские оккупанты из тяжелой артиллерии обстреляли центр Херсона. Об этом сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, передает Відкритий. По словам руководителя ОП, российские террористы в очередной раз нанесли удар по гражданским объектам в Херсоне. Сейчас известно по меньшей мере о шести пострадавших.