Запрет украинского импорта из Украины усложняет продление беспошлинной торговли с ЕС - СМИ (1)

УП Європейська правда 2023.04.17 15:34
Понедельник, 17 апреля 2023, 14:30
В среду, 19 апреля, послы ЕС должны проголосовать за продление беспошлинной
торговли с Украиной до июня 2024 года, однако ситуацию осложняет запрет
Венгрии и Польши на импорт украинской сельхозпродукции.
Об этом в комментарии RMF FM рассказал дипломат ЕС на условиях анонимности,
сообщает "Европейская правда".
По данным польской радиостанции, Польша, Болгария, Венгрия, Словакия,
ЗЕРНО, ПОЛЬША, ВЕНГРИЯ, ИМПОРТ, СЛОВАКИЯ, ФЕРМЕР, Сольский
, Украина
, Польша
, HU
, SK
, BG
, Румыния
, Брюссель
, Россия