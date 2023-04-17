17.04.23 19:22 Словакия разрешила транзит сельхозпродуктов из Украины, но запретила импорт (2)

Цензор.Нет 2023.04.17 19:32

Правительство Словакии на заседании в понедельник одобрило введение с 19 апреля запрета на импорт зерна и некоторых сельскохозяйственных товаров из Украины, однако не ограничило их транзит по территории страны. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Словакии Самуэль Влчан, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина. "Сегодняшним постановлением правительство не вводит запрет на транзит из-за