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Фокус: Украина

17.04.23 19:22 Словакия разрешила транзит сельхозпродуктов из Украины, но запретила импорт

17.04.23 19:22 Словакия разрешила транзит сельхозпродуктов из Украины, но запретила импорт (2)

Цензор.Нет 2023.04.17 19:32
Правительство Словакии на заседании в понедельник одобрило введение с 19 апреля запрета на импорт зерна и некоторых сельскохозяйственных товаров из Украины, однако не ограничило их транзит по территории страны. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Словакии Самуэль Влчан, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина. "Сегодняшним постановлением правительство не вводит запрет на транзит из-за
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2023.04.18 (2)

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