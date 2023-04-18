Крупнейший банк Кипра массово закрывает счета россиянам (13)

Fin.org.ua 2023.04.18 11:04

11:00 | Укррудпром Bank of Cyprus - крупнейший на Кипре - начал рассылку уведомлений о закрытии счетов клиентам из россии, сообщает BFM. "Письма счастья" от банка получили налоговые резиденты рф, те, кто получает доход от санкционного бизнеса на россии, а также обладатели вида на жительство типа F - то есть получившие его в результате покупки недвижимости на острове. Уведомления о прекращении обслуживания также приходят россиянам, которые