Лавров сделал заявление о завершении войны в Украине: в чем заинтересована Россия (10)

НБН 2023.04.18 07:38

Глава внешнеполитического ведомства страны-агрессора Российской Федерации Сергей Лавров сделал заявление о завершении боевых действий, начатых его страной на территории Украинского государства. Андрей Бондарь 18/04/2023 Как информирует "НБН со ссылкой на Радио Свобода, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Российская Федерация "заинтересована" в том, чтобы война на территории Украинского государства, которую он называет "конфликтом"