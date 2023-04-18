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Лавров сделал заявление о завершении войны в Украине: в чем заинтересована Россия

Лавров сделал заявление о завершении войны в Украине: в чем заинтересована Россия (10)

НБН 2023.04.18 07:38
Глава внешнеполитического ведомства страны-агрессора Российской Федерации Сергей Лавров сделал заявление о завершении боевых действий, начатых его страной на территории Украинского государства. Андрей Бондарь 18/04/2023 Как информирует "НБН со ссылкой на Радио Свобода, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Российская Федерация "заинтересована" в том, чтобы война на территории Украинского государства, которую он называет "конфликтом"
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2023.04.18 (10)

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