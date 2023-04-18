Лавров сделал заявление о завершении войны в Украине: в чем заинтересована Россия (10)

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- Президент России Владимир Путин пригласил лидера Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силву посетить ПМЭФ : Kherson.life 09:59
- Визит главы МИД РФ Сергея Лаврова в Латинскую Америку вызвал беспокойство в США : Kherson.life 09:59
- Президент Бразилии повторяет пропаганду Китая и России, - Белый дом : Антикор.com.ua 09:12
- В Белом доме заявили, что Бразилия "повторяет российскую и китайскую пропаганду" : MY.UA 09:08
- 18.04.23 08:57 Президент Бразилии повторяет пропаганду Китая и России, - Белый дом : Цензор.Нет 09:02
- Лавров утверждает, что Москва заинтересована в "скорейшем" завершении войны в Украине : Крым.Реалии RFE/RL 08:42
- 18 апреля, 8:35 В Белом доме заявили, что Бразилия "повторяет российскую и китайскую пропаганду" : ICTV Факти 08:36
- Лавров сделал заявление о завершении войны в Украине: в чем заинтересована Россия : НБН 07:38
- Лавров неожиданно заявил, что Россия хочет закончить войну в Украине : РІА Мелітополь 06:10
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