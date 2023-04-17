Кулеба после Ирака посетит Кувейт (2)

Еспресо TV 2023.04.17 23:04

17 апреля, 2023 понедельник 22:49 Спикер МИД Украины Олег Николенко сообщил, что 18 апреля Дмитрий Кулеба посетит Кувейт. Об этом он написал в facebook . "Следующая страна, которую посетит министр 18 апреля - Кувейт", - говорится в сообщении. Николенко также отметил, что визит Кулебы в Ирак - первое посещение главой МИД Украины этого государства с 2012 года. "Открываем новые горизонты на Ближнем Востоке и создаем новые возможности