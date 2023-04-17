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Экс-военнослужащая ВМС США вела телеграм-канал Donbass Devushka, где публиковали утечки Пентагона

Экс-военнослужащая ВМС США вела телеграм-канал Donbass Devushka, где публиковали утечки Пентагона (1)

Страна.ua 2023.04.17 10:16
10:03, сегодня Секретные документы публиковали в тг-канале Donbass Devushka. Фото: pixabay.com Бывшая военнослужащая ВМС США вела канал Donbass Devushka в телеграме, через который распространялись секретные документы Пентагона и разведки. Об этом сообщает The Wall Street Journal. По данным WSJ, на канале были выложены четыре файла с засекреченной информацией. У канала более 65 тыс.
ПЕНТАГОН, САРА, КАНАЛ, АДМИНИСТРАТОР, ДОКУМЕНТ, СЛИВ, США, Россия, Украина, Луганск, Вашингтон
2023.04.18 (1)

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