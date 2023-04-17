Экс-военнослужащая ВМС США вела телеграм-канал Donbass Devushka, где публиковали утечки Пентагона (1)

Страна.ua 2023.04.17 10:16
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Секретные документы публиковали в тг-канале Donbass Devushka. Фото:
pixabay.com
Бывшая военнослужащая ВМС США вела канал Donbass Devushka в телеграме,
через который распространялись секретные документы Пентагона и разведки.
Об этом сообщает The Wall Street Journal.
По данным WSJ, на канале были выложены четыре файла с засекреченной
информацией.
У канала более 65 тыс.
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