Американские военные присутствуют в Украине: Пентагон назвал причину (12)

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- 02:44 18.04.2023 Военные США в Украине не участвуют в боевых действиях, они помогают работе дипмиссии - Пентагон : Інтерфакс-Україна 03:30
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