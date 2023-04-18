Американские военные присутствуют в Украине: Пентагон назвал причину (12)

MY.UA 2023.04.18 03:38

18 апреля, 03:18 Новость на украинском Министерство обороны США официально подтвердило наличие небольшой группы американских военных в Украине. Они поддерживают Офис военных атташе США, обеспечивают безопасность посольства в Киеве и мониторят поддержку ВСУ. Об этом заявила заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх, - пишет Укринформ. "Хочу обратить внимание на то, что мы видели в публикациях прессы и что