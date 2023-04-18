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Американские военные присутствуют в Украине: Пентагон назвал причину

Американские военные присутствуют в Украине: Пентагон назвал причину (12)

MY.UA 2023.04.18 03:38
18 апреля, 03:18 Новость на украинском Министерство обороны США официально подтвердило наличие небольшой группы американских военных в Украине. Они поддерживают Офис военных атташе США, обеспечивают безопасность посольства в Киеве и мониторят поддержку ВСУ. Об этом заявила заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх, - пишет Укринформ. "Хочу обратить внимание на то, что мы видели в публикациях прессы и что
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2023.04.18 (12)

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