Словакия получила второй танк Leopard 2 вместо БМП, которые она отправила Украине (1)

РБК-Україна 2023.04.17 20:16

Словакия, Понедельник 17 апреля 2023 20:02 Фото: Leopard 2 (GettyImages) Автор: Дмитрий Браславский Словакия получила второй из 15 танков Leopard 2A4, которые обещала ей поставить Германия за передачу Украине 30 боевых машин пехоты. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря Министерства обороны Словакии Мартина Какащикова. Ранее Словакия передала Украине 30 гусеничных BVP-1.