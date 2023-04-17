Словакия получила второй танк Leopard 2 вместо БМП, которые она отправила Украине (1)

РБК-Україна 2023.04.17 20:16
Словакия, Понедельник 17 апреля 2023 20:02
Фото: Leopard 2 (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский
Словакия получила второй из 15 танков Leopard 2A4, которые обещала ей
поставить Германия за передачу Украине 30 боевых машин пехоты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря
Министерства обороны Словакии Мартина Какащикова.
Ранее Словакия передала Украине 30 гусеничных BVP-1.
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