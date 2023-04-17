В возрасте 50 лет скончался экс-футболист "Динамо" Павел Шкапенко (1)

UA.News 2023.04.17 16:23
jour12 17 Квітня 2023 15:51
На 51-м году жизни скончался бывший футболист киевского "Динамо" и сборной
Украины Павел Шкапенко.
Об этом сообщает Бомбардир.
Пока о причинах смерти Шкапенко ничего не известно.
Он выступал за "Динамо" с 1992 по 1998 год и стал с киевлянами шестикратным
чемпионом Украины и трехкратным обладателем Кубка страны.
Павел Шкапенко начинал карьеру в запорожском "Металлурге".
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