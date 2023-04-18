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Киев готовится к пику наводнения: городские власти анонсировали специальные учения

Киев готовится к пику наводнения: городские власти анонсировали специальные учения (10)

Новини Live 2023.04.18 10:55
18 апреля 2023 10:06 Владимир Мыленко Наводнение в столице. Фото: Новини.LIVE Столичные власти планируют провести 19 апреля специальные учения. Целью учений является подготовка к пику наводнения, который ожидается 22 апреля. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской военной администрации на своем Telegram-канале. Когда в Киеве пик наводнения В столице, по данным КГВА, остаются подтопленными парк "Муромец",
КИЕВ, ОСОКОРКИ, МУРОМЕЦ, ПИК, КОРЧЕВАТОЕ, ТРУХАНОВ, Ткачук, Попко, Киев, Украина
2023.04.18 (10)

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