Киев готовится к пику наводнения: городские власти анонсировали специальные учения (10)

Новини Live 2023.04.18 10:55

18 апреля 2023 10:06 Владимир Мыленко Наводнение в столице. Фото: Новини.LIVE Столичные власти планируют провести 19 апреля специальные учения. Целью учений является подготовка к пику наводнения, который ожидается 22 апреля. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской военной администрации на своем Telegram-канале. Когда в Киеве пик наводнения В столице, по данным КГВА, остаются подтопленными парк "Муромец",