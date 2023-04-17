16:51 17.04.2023 Украинские врачи впервые в истории страны вживили протез прямо в кость (2)

Петр и Мазепа 2023.04.17 17:09
Украинские врачи впервые в истории страны сделали остеоинтеграционное
протезирование - вживили протез прямо в кость. Пациентом стал ветеран
российско-украинской войны, капитан ВСУ Игорь Крупнов, а проводили операцию
с помощью австралийского ортопеда-травматолога Муньеда Аль Мудериса, уже
проведшего около 1,5 тысячи операций.
Медики объясняют, что такой способ протезирования имеет два преимущества:
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