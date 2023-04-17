Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

16:51 17.04.2023 Украинские врачи впервые в истории страны вживили протез прямо в кость

16:51 17.04.2023 Украинские врачи впервые в истории страны вживили протез прямо в кость (2)

Петр и Мазепа 2023.04.17 17:09
Украинские врачи впервые в истории страны сделали остеоинтеграционное протезирование - вживили протез прямо в кость. Пациентом стал ветеран российско-украинской войны, капитан ВСУ Игорь Крупнов, а проводили операцию с помощью австралийского ортопеда-травматолога Муньеда Аль Мудериса, уже проведшего около 1,5 тысячи операций. Медики объясняют, что такой способ протезирования имеет два преимущества:
ПРОТЕЗ, КОСТЬ, ПРОТЕЗИРОВАНИЕ, ОРТОПЕД, ТРАВМАТОЛОГ, ПАЦИЕНТ, Крупнов, Ляшко, Украина, Россия, Львов, Австралия
2023.04.18 (2)

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2023
© InfoStream, 2023