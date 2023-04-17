16:51 17.04.2023 Украинские врачи впервые в истории страны вживили протез прямо в кость (2)

Петр и Мазепа 2023.04.17 17:09

Украинские врачи впервые в истории страны сделали остеоинтеграционное протезирование - вживили протез прямо в кость. Пациентом стал ветеран российско-украинской войны, капитан ВСУ Игорь Крупнов, а проводили операцию с помощью австралийского ортопеда-травматолога Муньеда Аль Мудериса, уже проведшего около 1,5 тысячи операций. Медики объясняют, что такой способ протезирования имеет два преимущества: