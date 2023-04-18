В Раде зарегистрирован законопроект о пенсионной реформе (9)

Бізнес ЛігаЗакон 2023.04.18 09:13

18 апреля 2023, 09:05 Людмила Присяжная, ведущий юрист-аналитик LIGA ZAKON Бизнес Народные депутаты от партии "Слуга народа" зарегистрировали в Верховной Раде законопроект No 9212 "О накопительном пенсионном обеспечении". Его целью является предоставление гражданам возможности уже с 1 января 2023 года формировать обязательные личные пенсионные накопления, за счет которых они в будущем получат дополнительный, к их пенсиям из солидарной системы,