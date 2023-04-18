Экс-председателю правления НАК "Нафтогаз-Украина" Коболеву продлили срок действия меры пресечения (15)

ОстроВ 2023.04.18 13:09

18.04.2023 12:45 Экс-председатель наблюдательного совета НАК "Нафтогаз-Украина" Андрей Коболев продолжит носить электронный браслет еще два месяца. Об этом заявили о пресс-службе Специализированной антикоррупционной прокуратуры. "17 апреля 2023 года по ходатайству детектива НАБУ, согласованному прокурором САП, следственный судья ВАКС еще на два месяца продлил срок действия обязанностей возложенных на подозреваемого - бывшего председателя