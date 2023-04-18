Экс-председателю правления НАК "Нафтогаз-Украина" Коболеву продлили срок действия меры пресечения (15)

2023.04.18 (15)2023.04.17 (4) →
- САП продлила Коболеву меру пресечения : Главком 14:35
- Коболеву продлили меру пресечения еще на два месяца - САП : УНИАН 14:13
- ВАКС продлил действие меры пресечения экс-главе правления "Нафтогазу" Коболеву еще на два месяца - САП : Гордон 14:05
- ВАКС еще на 2 месяца продлил действие меры пресечения для Коболева : УП: Економічна правда 14:04
- Коболеву продлили меру пресечения еще на два месяца : ПрессОрг24 13:43
- Экс-главе Нафтогаза продлили меру пресечения - САП : Версии.com 13:27
- Коболеву продлили меру пресечения еще на два месяца : Vesti.ua 13:13
- Экс-председателю правления НАК "Нафтогаз-Украина" Коболеву продлили срок действия меры пресечения : ОстроВ 13:09
- Бывшему главе "Нафтогаза" Коболеву еще на 2 месяца продлили действие меры пресечения : Fin.org.ua 13:04
- 12:24 18.04.2023 Бывшему главе "Нафтогаза" еще на 2 месяца продлили действие меры пресечения - решение суда : Інтерфакс-Україна 13:01
- Еще два месяца с браслетом. ВАКС продлил меру пресечения Коболеву : New Voice 12:46
- Бывшему главе "Нафтогаза" Коболеву еще на 2 месяца продлили действие меры пресечения : Укрудпром 12:42
- Коболеву продлили меру пресечения еще на два месяца : РБК-Україна 12:16
- Коболев не внес залог в полной мере - САП : ZN,UA 12:15