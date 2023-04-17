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"Был приказ - расстреливать всех": вагнеровцы признались в жестоком убийстве украинцев на Донбассе, в том числе и детей

"Был приказ - расстреливать всех": вагнеровцы признались в жестоком убийстве украинцев на Донбассе, в том числе и детей (2)

ПрессОрг24 2023.04.17 19:43
17 Апр, 17:17 Основатель проекта Gulagu.net Владимир Осечкин на YouTube-канале опубликовал полуторачасовое интервью с двумя бывшими командирами подразделений чвк "вагнера", где они признаются в жестоких преступлениях против украинского населения в Соледаре и Бахмуте, включая подростков и детей, убитых по приказу главы группировки евгения пригожина, передает УНН. В чем признаются "вагнеровцы"
ВАГНЕР, БАХМУТ, ПРИГОЖИН, РЕБЕНОК, РАССТРЕЛ, ПРИКАЗ, Пригожин, Савичев, Осечкин, Путин, Ермак, Украина, Россия, Саратов, Воронеж
2023.04.18 (2)

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