"Был приказ - расстреливать всех": вагнеровцы признались в жестоком убийстве украинцев на Донбассе, в том числе и детей (2)

ПрессОрг24 2023.04.17 19:43
17 Апр, 17:17
Основатель проекта Gulagu.net Владимир Осечкин на YouTube-канале
опубликовал полуторачасовое интервью с двумя бывшими командирами
подразделений чвк "вагнера", где они признаются в жестоких преступлениях
против украинского населения в Соледаре и Бахмуте, включая подростков и
детей, убитых по приказу главы группировки евгения пригожина, передает УНН.
В чем признаются "вагнеровцы"
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