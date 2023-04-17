"Был приказ - расстреливать всех": вагнеровцы признались в жестоком убийстве украинцев на Донбассе, в том числе и детей (2)

ПрессОрг24 2023.04.17 19:43

17 Апр, 17:17 Основатель проекта Gulagu.net Владимир Осечкин на YouTube-канале опубликовал полуторачасовое интервью с двумя бывшими командирами подразделений чвк "вагнера", где они признаются в жестоких преступлениях против украинского населения в Соледаре и Бахмуте, включая подростков и детей, убитых по приказу главы группировки евгения пригожина, передает УНН. В чем признаются "вагнеровцы"