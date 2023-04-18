За прошлый год в колониях РФ "исчезли" 17 тысяч заключенных, - СМИ (1)

Новости N 2023.04.18 03:08
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К началу 2023 года в 35 регионах РФ стало на 17 тысяч заключенных "меньше".
Большинство из этих людей отправились воевать против Украины.
Об этом сообщает "Медиазона".
"Наибольшее количество заключенных исчезло в Самарской области: в начале
2022 года в колониях в этом регионе содержалось 10,2 тысячи человек, а в
начале 2023 - всего 7,5 тысяч.
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