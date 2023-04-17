РФ заблокировала инспекцию судов в Босфоре. Это ставит под угрозу зерновое соглашение (1)

Online.ua 2023.04.17 16:57
17 апреля, 16:33
Россия вторично заблокировала инспекции судов в Босфоре, что ставит под
угрозу зерновое соглашение.
Источник: Министерство инфраструктуры Украины РФ тормозит инспекцию судов в
рамках зерновой сделки
В министерстве сообщили, что с 10 апреля российская сторона в Совместном
Координационном Центре (СКЦ) в Стамбуле в одностороннем порядке прекратила
регистрацию судов, представляющих украинские порты для формирования
инспекционного плана.
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