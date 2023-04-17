РФ заблокировала инспекцию судов в Босфоре. Это ставит под угрозу зерновое соглашение (1)

Online.ua 2023.04.17 16:57

17 апреля, 16:33 Россия вторично заблокировала инспекции судов в Босфоре, что ставит под угрозу зерновое соглашение. Источник: Министерство инфраструктуры Украины РФ тормозит инспекцию судов в рамках зерновой сделки В министерстве сообщили, что с 10 апреля российская сторона в Совместном Координационном Центре (СКЦ) в Стамбуле в одностороннем порядке прекратила регистрацию судов, представляющих украинские порты для формирования инспекционного плана.