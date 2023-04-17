"Мы пришли их спасти": Пригожин цинично оправдался за убийства детей и женщин в Украине (1)

Главред 2023.04.17 18:35
Сергей Кущ 17 апреля 2023, 18:14 обновлено 17 апреля, 18:14
Главарь ЧВК "Вагнера" также прокомментировал, разрушит ли его карьеру
шокирующее расследование журналиста Владимира Осечкина.
Пригожин, потери ЧВК Вагнер / скриншот YouTube
Главарь террористической организации ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин
отреагировал на признания своих наемников в военных преступлениях.
Двое зэков-"вагнеровцев" рассказали о массовых убийствах мирных украинцев,
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