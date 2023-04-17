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Фокус: Украина

"Мы пришли их спасти": Пригожин цинично оправдался за убийства детей и женщин в Украине

"Мы пришли их спасти": Пригожин цинично оправдался за убийства детей и женщин в Украине (1)

Главред 2023.04.17 18:35
Сергей Кущ 17 апреля 2023, 18:14 обновлено 17 апреля, 18:14 Главарь ЧВК "Вагнера" также прокомментировал, разрушит ли его карьеру шокирующее расследование журналиста Владимира Осечкина. Пригожин, потери ЧВК Вагнер / скриншот YouTube Главарь террористической организации ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин отреагировал на признания своих наемников в военных преступлениях. Двое зэков-"вагнеровцев" рассказали о массовых убийствах мирных украинцев,
ВАГНЕР, РЕБЕНОК, НАЕМНИК, ПЛЕННЫЙ, ПРИГОЖИН, РАССТРЕЛ, Пригожин, Савичев, Осечкин, Путин, Ермак, Украина, Россия, Воронеж, Саратов
2023.04.18 (1)

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