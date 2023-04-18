Российское вторжение в Украину заставляет НАТО кардинально пересмотреть военную стратегию - NYT (6)

ZN,UA 2023.04.18 01:15

18 апреля, 2023, 01:07 © depositphotos/Mermolenko Пораженный русскими зверствами, НАТО становится военным альянсом, каким он был во времена холодной войны. Вторжение России в Украину - самый дорогой конфликт в Европе со времен Второй мировой войны - подтолкнуло Организацию Североатлантического договора к осуществлению усилий по превращению в боеспособный военный альянс, которым он был во время холодной войны, пишет The New York Times.