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Российское вторжение в Украину заставляет НАТО кардинально пересмотреть военную стратегию - NYT

Российское вторжение в Украину заставляет НАТО кардинально пересмотреть военную стратегию - NYT (6)

ZN,UA 2023.04.18 01:15
18 апреля, 2023, 01:07 © depositphotos/Mermolenko Пораженный русскими зверствами, НАТО становится военным альянсом, каким он был во времена холодной войны. Вторжение России в Украину - самый дорогой конфликт в Европе со времен Второй мировой войны - подтолкнуло Организацию Североатлантического договора к осуществлению усилий по превращению в боеспособный военный альянс, которым он был во время холодной войны, пишет The New York Times.
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2023.04.18 (6)

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