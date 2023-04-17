Влетел на полмиллиона: "насильнику" секс-вечеринки назначили шокирующий залог (фото) (1)

УНИАН 2023.04.17 18:14
Вероника Прохоренко
18:12, 17.04.23
Молодого человека взяли под стражу во время судебного заседания, сообщил
начальник полиции Киевской области.
Организатору скандальной вечеринки назначили залог в более полумиллиона
гривен / фото t.me/andrii_nebytov
В понедельник, 17 апреля, одному из организаторов скандальных вечеринок в
Киеве, во время которых девушек в наркотическом состоянии снимали и
насиловали на камеру, увеличили размер залога.
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