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Фокус: Украина

Влетел на полмиллиона: "насильнику" секс-вечеринки назначили шокирующий залог (фото)

Влетел на полмиллиона: "насильнику" секс-вечеринки назначили шокирующий залог (фото) (1)

УНИАН 2023.04.17 18:14
Вероника Прохоренко 18:12, 17.04.23 Молодого человека взяли под стражу во время судебного заседания, сообщил начальник полиции Киевской области. Организатору скандальной вечеринки назначили залог в более полумиллиона гривен / фото t.me/andrii_nebytov В понедельник, 17 апреля, одному из организаторов скандальных вечеринок в Киеве, во время которых девушек в наркотическом состоянии снимали и насиловали на камеру, увеличили размер залога.
ВЕЧЕРИНКА, ЗАЛОГ, ОРГАНИЗАТОР, СТРАЖ, ПЬЯНЫЙ, ЗАЛ, Небытов, Небитов, Домбровский, Ярин, Киев, Украина, Ивано-Франковск
2023.04.18 (1)

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